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Elle Türkiye dergisine konuşan Büşra Develi, ataerkil baskı yaşamadığını söyledi

Güzel oyuncu Büşra Develi, Elle Türkiye dergisine kapak oldu. Dergide samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, çok kadınlı bir ailede büyüdüğünü ve ataerkil bir baskı yaşamadığını söyledi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:35
Elle Türkiye dergisine konuşan Büşra Develi, ataerkil baskı yaşamadığını söyledi
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Son yılların en öne çıkan isimlerinden biri olan Büşra Develi, Elle Türkiye dergisine röportaj verdi. 27 yaşındaki oyuncu yeni projeler üzerinde çalıştığını söyledi. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Develi, 4 kız kardeşle büyüdüğünü, ergenliğinde ve çocukluk hayatında ataerkil bir baskı yaşamadığını ifade ederken ailesinin kadınları seven ve değer veren çok kadınlı bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Güzel oyuncu kendisine sorulan “Oyunculuk size nasıl bir güç kattı?” şeklindeki soruya oyunculuğun kendisine güç kattığına vurgu yaparak, bir kadının kendi mesleği olması ve kendisini ifade edebilmesinin önemli olduğunu ifade ederken, gücün ikili ilişkilerde, arkadaşlıklarda ve aşk hayatında da etkili olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 09.12.2020 23:35
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Elle TürkiyeBüşra Devel
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