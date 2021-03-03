Elizabeth Hurley'den olaylı paylaşım!

90'lı yılların en çok konuşulan modellerinden olan İngiliz model Elizabeth Hurley paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen yaptığı iddialı paylaşımlarıyla hayran kitlesini bir hayli artıran Elizabeth Hurley sanal alemi aktif kullanan modeller arasında yer alıyor.

Instagramda yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip edilen 55 yaşındaki Hurley bu sefer takipçilerine kendi evinden bir pozla paylaşım yaptı.

Kırmızı kadife takımıyla birlikte poz veren güzel modelin derin göğüs dekoltesi epey dikkatleri üzerine çekti.

Her zaman olduğu gibi güzelliğiyle birlikte şıklığını da konuşturan Elizabeth Hurley'in bu pozu takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte 55 yaşında yıllara meydan okuyan İngiliz model Elizabeth Hurley'in o pozu