İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1 yaralı!
Kastamonu'da otomobil dereye düştü: 1...
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...

Elizabeth Hurley'den olaylı paylaşım!

Podyumlardan çekilen ancak konuşulmaya devam eden eski İngiliz model Elizabeth Hurley'den olaylı bir paylaşım geldi.

03 Mart 2021 Çarşamba 13:02
Elizabeth Hurley'den olaylı paylaşım!
Takip Et:

90'lı yılların en çok konuşulan modellerinden olan İngiliz model Elizabeth Hurley paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen yaptığı iddialı paylaşımlarıyla hayran kitlesini bir hayli artıran Elizabeth Hurley sanal alemi aktif kullanan modeller arasında yer alıyor.

Instagramda yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip edilen 55 yaşındaki Hurley bu sefer takipçilerine kendi evinden bir pozla paylaşım yaptı.

Kırmızı kadife takımıyla birlikte poz veren güzel modelin derin göğüs dekoltesi epey dikkatleri üzerine çekti.

Her zaman olduğu gibi güzelliğiyle birlikte şıklığını da konuşturan Elizabeth Hurley'in bu pozu takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

İşte 55 yaşında yıllara meydan okuyan İngiliz model Elizabeth Hurley'in o pozu



Son Güncelleme: 03.03.2021 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elizabeth HurleyElizabeth Hurley Paylaşımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Gülçin Karakaya kaç yaşında, nereli? ibo'nun sevgilisi Gülçin Karakaya hakkında bilgiler
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya evleniyor mu? İbo ve Gülçin Karakaya düğünleri ne zaman?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses geçmişte kaç kere evlendi? İbrahim Tatlıses hangi evliliğinden kaç çocuğu var?
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?
İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer neden küstü, barıştılar mı?
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?

Popüler Haberler

Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tolga Akman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 ÖSYM ALES, YKS, DGS, KPSS, DİB-MBSTS, YDS, YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bebeğin göz rengi tam olarak kaçıncı aya kadar belli olur?
Didem Ceran ifşası nedir? Bilerek mi yapıldı?
Alya Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray Özel Marşı Dinle - Alya Kimdir?
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret toplantı tarihleri belli oldu
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? KV Kaos yeni oyuncu kadrosunda kimler var?
Hakmar Online alışveriş nedir, nasıl indirilir? Hakmar Online alışveriş indirme ve alışveriş yapma
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 3 Mart 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
ALO 170 hattı ücretli mi? ALO 170 SGK’nın çalışma saatleri nedir ve ücreti ne kadardır?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.