Elizabeth Hurley'den karantina sürecinde nefes kesen pozlar

55 yaşındaki dünyaca ünlü ingiliz model Elizabeth Hurley küresel çapta süren salgın sebebiyle ülkesindeki evinde karantina sürecine devam ediyor.

Uzun süredir kendi malikanesinde yaşayan ve dışarı neredeyse hiç çıkmadığını söyleyen Elizabeth Hurley, bu durumdan çok sıkıldığını sosyal medyada yaptığı her paylaşımda hayranlarına ifade ediyor.

Sanal alemde 1,8 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel model takipçileriyle iletişimi koparmıyor ve paylaştığı pozları ile adeta nefesleri kesmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda evinin içinde giydiği siyah dekolteli elbisesiyle yapmış olduğu paylaşımı hala konuşulurken,Elizabeth Hurley bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Zaman zaman evinin bahçesinden de özel pozlar paylaşan ünlü model, bu sefer de evinin içinden yine çok iddialı bir paylaşımda yaptı.

Pozunun altına 'Still at home' notunun düşen Elizabeth Hurley'ın bu pozu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.