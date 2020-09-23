Elizabeth Hurley:

Modellikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Hurley, ardından moda tasarımcılığına adım atmıştı. Şu sıralara markasının tasarımlarıyla uğraşan oyuncu bir arkadaşının cilt kanserine yakalanmasının ardından saatlerce güneşlendiği için pişman olduğunu açıkladı.
Güzel oyuncu artık sokağa çıkarken bile yüksek faktörlü koruma kremleri sürdüğünü de sözlerine ekledi.
Tepki toplamıştı
Hurley, ise tasarımlarını yaptığı bikini ve mayoları tanıtmak için fotoğraf çektirdiğini ve bunda tartışılacak bir durum yok diyerek eleştirilere cevap vermişti.
Son Güncelleme: 23.09.2020 19:55