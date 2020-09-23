Elizabeth Hurley:

Modellikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Hurley, ardından moda tasarımcılığına adım atmıştı. Şu sıralara markasının tasarımlarıyla uğraşan oyuncu bir arkadaşının cilt kanserine yakalanmasının ardından saatlerce güneşlendiği için pişman olduğunu açıkladı.

Güzel oyuncu artık sokağa çıkarken bile yüksek faktörlü koruma kremleri sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Tepki toplamıştı

55 yaşındaki oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının bazılarını oğluna çektirdiği yönünde açıklama yapmış bazı kullanıcılar ise bu durumu eleştirmişti. Kullanıcılar 16 yaşındaki oğluna bikinili fotoğraflarını çektiren oyuncu tepki göstermişti.

Hurley, ise tasarımlarını yaptığı bikini ve mayoları tanıtmak için fotoğraf çektirdiğini ve bunda tartışılacak bir durum yok diyerek eleştirilere cevap vermişti.