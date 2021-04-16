Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan ve Onur Tuna sevgili mi?

Elif Doğan 6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Elif Doğan, aynı zamanda Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nden de eğitim almıştır. İlk kez kamera karşısına 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile geçen Elif Doğan birçok dizi ve filme rol almıştır. 2020 yılına Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde Selma karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl Gençliğim Eyvah dizisinde rol alan Elif Doğan bekardır. Elif Doğan ve Onur Tuna'nın yaklaşık 1.5 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadıkları iddiası ortaya atıldı. Çıkan aşk iddiaları sonrasında ikili herhangi bir açıklama gelmemiştir.

Elif Doğan’ın rol aldığı dizi ve filmler

Gençliğim Eyvah-Dizi

Aşk Tesadüfleri Sever 2-Film

Zengin ve Yoksul-Dizi

Kayıp İnci-Dizi

Darısı Başımıza-Dizi

Çukur-Dizi

Hayat Bazen Tatlıdır-Dizi

Aşk Laftan Anlamaz-Dizi