İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan ve Onur Tuna sevgili mi?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Elif Doğan merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Elif Doğan hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 12:22
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan ve Onur Tuna sevgili mi?
Takip Et:

Elif Doğan 6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Elif Doğan, aynı zamanda Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nden de eğitim almıştır. İlk kez kamera karşısına 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile geçen Elif Doğan birçok dizi ve filme rol almıştır. 2020 yılına Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde Selma karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl Gençliğim Eyvah dizisinde rol alan Elif Doğan bekardır. Elif Doğan ve Onur Tuna'nın yaklaşık 1.5 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadıkları iddiası ortaya atıldı. Çıkan aşk iddiaları sonrasında ikili herhangi bir açıklama gelmemiştir.

 

Elif Doğan’ın rol aldığı dizi ve filmler 

Gençliğim Eyvah-Dizi

Aşk Tesadüfleri Sever 2-Film

Zengin ve Yoksul-Dizi

Kayıp İnci-Dizi

Darısı Başımıza-Dizi

Çukur-Dizi

Hayat Bazen Tatlıdır-Dizi

Aşk Laftan Anlamaz-Dizi   



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elif DoğanElif Doğan KimdirOnur Tuna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onur Tuna ve Elif Doğan aşk mı yaşıyor, sevgililer mi?
Onur Tuna ve Elif Doğan aşk mı yaşıyor, sevgililer mi?
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?
Müge Anlı instagram hesabı adresi ne, kullanıcı adı ne?
Müge Anlı instagram hesabı adresi ne, kullanıcı adı ne?
Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?
Haldun Demirhisar kimdir? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Müge Anlı resmi instagram hesabı adresi
Müge Anlı resmi instagram hesabı adresi

Popüler Haberler

23 Nisan şiirleri En güzel 2,4,6 kıtalık 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
Elif Doğan kimdir, kaç yaşında? Elif Doğan ve Onur Tuna sevgili mi?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Şirin Payzın kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?
Akıncı dizisi ne zaman final yapacak? ATV Akıncı dizisi final yapıyor!
Arka Sokaklar hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
HES kodu nedir, nasıl alınır? 2021
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
İnfaz koruma memuru nasıl olunur? 2021 Gardiyan ve infaz koruma memuru ne iş yapar?
1999’dan önce SGK girişi olanlar için erken emekliliği mümkün kılan yöntemler
Vodafone Ramazan bedava internet paketi nasıl yapılır? Vodafone Ramazan ayı bedava, hediye internet paketi
Müge Anlı resmi instagram hesabı adresi
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör BİM'de satışı başladı
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Diş ipi kullanımı nasıl olmalıdır, ne zamanlar kullanılmalıdır?
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.