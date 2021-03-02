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Eli bıçaklı komşu, Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

Sarıyer'deki evinin bulunduğu mahallede olay çıkan Melisa Döngel, eli bıçaklı komşusu tarafında dehşet dolu dakikalar yaşadı. Saldırıya uğrayan güzel oyuncunun şikayetiyle komşu Yusuf K. yakalanarak gözaltına alındı.

02 Mart 2021 Salı 15:43
Eli bıçaklı komşu, Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı
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İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde saldırıya uğraya güzel oyuncu Melisa döngel, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. FOX TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran 'Sel Çal Kapımı' dizinin güzel oyuncusu Melisa Döngel'in komşusu Yusuf K.'nın mahallede temizlik görevlisi olarak buluna belediye işçilerine gürültü yaptıkları için tartıştığını ve daha sonra onlara bıçakla saldırdığını söyledi.

Olaya müdahale etmeye çalışan Melisa Döngel ise polisi arayacağını söylediği an neredeyse ölümle burun buruna geldi. Öfkeli komşusu Yusuf K., küfürler ederek evine girmeye çalıştığını söyleyen Döngel, kapısına bıçakla dayanan saldırgan komşusunu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler eli bıçaklı saldırganı yakalayarak gözaltına alırlarken, hakkında yapılan şikayet üzerinde savcılık Yusuf K. için bir soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 15:43
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Melisa DöngelSen çal KapımıKomşuBıçaklı Saldırı
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