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Elçin Sangu'nun makyajsız hali sevenlerini şaşkına çevirdi

İyi Günde Kötü Günde dizisinin Leyla'sı Elçin Sangu'nun makyajsız hali sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte ünlü oyuncunun makyajsız paylaşımları.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:37
Elçin Sangu'nun makyajsız hali sevenlerini şaşkına çevirdi
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İyi Günde Kötü Günde dizisinde Leyla karakterine hayat veren Elçin Sangu, makyajsız haliyle büyük bir şaşkınlık yarattı. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla kendisini göstermeyi başaran Elçin Sangu, sıfır makyajla yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekti.

O3 Medya yapımcılığında ekranlara gelen İyi Günde Kötü Günde dizisinde Sangu oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başarıyor.


Elçin Sangu kimdir?

13 Ağustos 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Sangu, Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümü mezunu Sangu, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü burslu kazandı. 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle oyunculuk kariyerine giriş yapan Sangu daha sonra; Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora dizilerinde yer almıştır.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:37
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Elçin SanguElçin Sangu Makyajsız
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