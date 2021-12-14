Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü kaç yaşında, nereli?

Ela Yörüklü kimdir?

Güzel ve genç oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerde gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

31 Mart 1998 tarihinde Bursa’da doğan Ela Yörüklü, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlamıştır. 2017 senesinden katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında ikinci olarak tanınmıştır. Kısa sürede uzun boyu ve güzelliği sayesinde yapımcıların dikkati çeken Yörüklü, TRT1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yörüklü daha sonra 2019 senesinde Arka Sokaklar dizisine Ezgi karakteriyle dahil olmuştur.