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Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü kaç yaşında, nereli?

Güzel oyuncu Ela Yörüklü, kısa sürede birçok kişinin merak konusu oldu. Ela Yörüklü hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Aralık 2021 Salı 04:22
Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü kaç yaşında, nereli?
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Güzel ve genç oyuncu Ela Yörüklü, rol aldığı dizi ve filmlerde gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ela Yörüklü kimdir?

31 Mart 1998 tarihinde Bursa’da doğan Ela Yörüklü, üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamlamıştır. 2017 senesinden katıldığı Best Model Of Turkey yarışmasında ikinci olarak tanınmıştır. Kısa sürede uzun boyu ve güzelliği sayesinde yapımcıların dikkati çeken Yörüklü, TRT1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Yörüklü daha sonra 2019 senesinde Arka Sokaklar dizisine Ezgi karakteriyle dahil olmuştur.


Son Güncelleme: 14.12.2021 04:22
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