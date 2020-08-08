Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Elçin Sangu Kimdir? Rol Aldığı Yapımlar

Çarpışma dizisi ile ekranlara veda eden güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni bir dizi projesiyle tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Star TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan İyi Günde Kötü Günde dizisi ile ekranlara dönecek olan güzel oyuncu, dizide başrol olacak.

Elçin Sangu kimdir?

13 Ağustos 1985 İzmir doğumlu olan Elçin Sangu, Mersin Üniversitesi’nde Opera Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu, Yeditepe Üniversitesi’nde burslu olarak Tiyatro Bölümü’nü okumuştur. Eğitim hayatını bu şekilde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’nda aldığı oyunculuk eğitimleri ile birlikte sektöre girmek için kendini hazır hissetmiştir. Aslen Çerkez olan güzel oyuncu ilk defa Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile birlikte izleyici karşısına çıkmıştır.

Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora gibi birçok dizide boy gösteren güzel oyuncu, asıl şöhretini Kiralık Aşk adlı dizide başrol oynayarak elde etmiştir. Kiralık Aşk adlı dizide oynadığı Defne karakteri ile birçok ödül kazanan Sangu, son olarak dijital ortamda yayınlanan Yaşamayanlar adlı dizide rol almıştı.

Oynadığı diziler ile her geçen gün adından daha fazla söz ettiren başarılı oyuncu, 2016 yılında en popüler olan ikinci oyuncu olmuştu. Sadece dizi sektöründe kalmayan güzel oyuncu, yakaladığı ün ile reklam filmlerinde de boy gösterdi. 2016 yılındaki başarısı ile herkes tarafından tanınan Sangu, Boyne ve Elidor gibi markaların reklam yüzü oldu. Ayrıca Altın Kelebek'in de arasında bulunduğu birçok ödül kazanan Sangu, yeni projeler ile birlikte kariyerine kaldığı yerden devam etmeyi planlamaktadır.

Televizyonda oynadığı Çarpışma adlı dizi ile ekranlara veda eden Elçin Sangu iki yıla aşkın süredir herhangi bir projede yer almıyordu. Tekrar ekranlara dönecek olan Sangu, Star TV’nin iddialı projelerinden birisi olan İyi Günde Kötü Günde adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Elçin Sangu hangi dizilerde oynadı?