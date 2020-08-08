İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Elçin Sangu Kimdir? Rol Aldığı Yapımlar

Son iki yıldır herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu Elçin Sangu takipçilerini heyecanlandırdı. Star Tv ekranlarında başlayacak olan yeni dizi İyi Günde Kötü Günde ile ekranlardaki yerini alacak olan Sangu, diziseverler tarafından da araştırılmaya başlandı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:44
Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Elçin Sangu Kimdir? Rol Aldığı Yapımlar
Takip Et:

Çarpışma dizisi ile ekranlara veda eden güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni bir dizi projesiyle tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Star TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan İyi Günde Kötü Günde dizisi ile ekranlara dönecek olan güzel oyuncu, dizide başrol olacak.

Elçin Sangu kimdir?

13 Ağustos 1985 İzmir doğumlu olan Elçin Sangu, Mersin Üniversitesi’nde Opera Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyuncu olmak isteyen güzel oyuncu, Yeditepe Üniversitesi’nde burslu olarak Tiyatro Bölümü’nü okumuştur. Eğitim hayatını bu şekilde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’nda aldığı oyunculuk eğitimleri ile birlikte sektöre girmek için kendini hazır hissetmiştir. Aslen Çerkez olan güzel oyuncu ilk defa Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile birlikte izleyici karşısına çıkmıştır.


Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora gibi birçok dizide boy gösteren güzel oyuncu, asıl şöhretini Kiralık Aşk adlı dizide başrol oynayarak elde etmiştir. Kiralık Aşk adlı dizide oynadığı Defne karakteri ile birçok ödül kazanan Sangu, son olarak dijital ortamda yayınlanan Yaşamayanlar adlı dizide rol almıştı.

Oynadığı diziler ile her geçen gün adından daha fazla söz ettiren başarılı oyuncu, 2016 yılında en popüler olan ikinci oyuncu olmuştu. Sadece dizi sektöründe kalmayan güzel oyuncu, yakaladığı ün ile reklam filmlerinde de boy gösterdi. 2016 yılındaki başarısı ile herkes tarafından tanınan Sangu, Boyne ve Elidor gibi markaların reklam yüzü oldu. Ayrıca Altın Kelebek'in de arasında bulunduğu birçok ödül kazanan Sangu, yeni projeler ile birlikte kariyerine kaldığı yerden devam etmeyi planlamaktadır.

Televizyonda oynadığı Çarpışma adlı dizi ile ekranlara veda eden Elçin Sangu iki yıla aşkın süredir herhangi bir projede yer almıyordu. Tekrar ekranlara dönecek olan Sangu, Star TV’nin iddialı projelerinden birisi olan İyi Günde Kötü Günde adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

Elçin Sangu hangi dizilerde oynadı?

  • 2018 – Çarpışma
  • 2018 – Yaşamayanlar
  • 2017 – Mutluluk Zamanı
  • 2015- 2016 -Kiralık Aşk
  • 2014 – Kurt Seyit ve Şura
  • 2013 – Bir Aşk Hikayesi
  • 2012 – Aşk Kaç Beden Giyer
  • 2010 – Öyle Bir Zaman Geçer ki


Son Güncelleme: 08.08.2020 17:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elçin SanguDiziStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merve Boluğur’un sevgilisi Burak Dayı kimdir?
Merve Boluğur’un sevgilisi Burak Dayı kimdir?
Hande Doğandemir, Mert Fırat'ın kadın hakları paylaşımını samimiyetsiz buldu
Hande Doğandemir, Mert Fırat'ın kadın hakları paylaşımını samimiyetsiz buldu
Güzelliği ile büyüleyen Hollywood yıldızı Angelina Jolie Hakkında bilmediğiniz 10 şey
Güzelliği ile büyüleyen Hollywood yıldızı Angelina Jolie Hakkında bilmediğiniz 10 şey
Tuğba Özay'ın pembe mayolu paylaşımı ve detayı takipçilerinin ilgi odağı oldu
Tuğba Özay'ın pembe mayolu paylaşımı ve detayı takipçilerinin ilgi odağı oldu
La Ca de Papel'in Tokyo'su üstsüz paylaşımıyla milyonlarca beğeni aldı
La Ca de Papel'in Tokyo'su üstsüz paylaşımıyla milyonlarca beğeni aldı
Claudia Romani göğüs dekolteli mayosuyla plajı birbirine kattı
Claudia Romani göğüs dekolteli mayosuyla plajı birbirine kattı

Popüler Haberler

Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Medula neden çalışmıyor? Medula kesinti sebebi ne? Türk Eczacıları Birliği açıklama yaptı
Hiç geliri olmayanlar kaymakamlık para yardımı nasıl alabilir, şartları nelerdir?
Beyin ölümü nedir? Beyin ölümü gerçekleşen bir hasta hasta ne kadar yaşar?
Ramo Süleyman Ağa öldü mü? Hakan Salınmış diziden ayrıldı mı?
Uyuz hastalığı nedir? Uyuz nasıl bulaşır? Uyuzun belirtileri ve tedavi yöntemleri
Kuaförüm Sensin Gül Mammadova kimdir? Yeni yarışmacı Gül Mammadova hakkında bilgiler
Sigorta girişi 1999’dan önce olanlara iyi haber
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 7 Ağustos 2020
ÇKS 2020 hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? Hayvancılık kredisi nedir, hangi bankalar veriyor?
Halkbank genç girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği!
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.