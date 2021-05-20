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Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi

Yetenekli oyuncu Ekin Türkmen tam kapanmayı Bodrum’da geçirdi. Objektiflere takılan yetenekli Türkmen beyaz bikini ile beğenileri topladı. Uzun süredir sevenleri ile buluşamayan Türkmen en kısa zamanda ekranlara döneceği de bekleniyor. Sevgilisi ile el ele görüntülenen Türkmen gündem de yerini aldı. İşte detaylar

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:33
Ekin Türkmen Beyaz Bikini ile Görüntülendi
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Yetenekli oyuncu son yaptığı açıklama da ekranlar hakkında konuştu. Bir süredir projelerde yer almayan Türkmen ‘’Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor’’ diyerek istediği projenin teklifi gelmediğini belirtti. Birçok dizi de yer alan Türkmen Ekmek Teknesi ve Küçük Kadınlar dizisinde sevenleri ile tanıştı.

Türkiye geneli alınan 17 günlük tam kapanmada Ekin Türkmen ailesi ile beraber Bodrum Gümüşlük’te bulunan yazlıklarına gittiler. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenen Türkmen herkese yaşadığı aşkı gösterdi.

Telefonla konuşurken objektiflere takılan Türkmen beyaz bikini ile de görüntü verdi. Güzelliği ile bilinen oyuncu doğal halleri ile balkonda gün boyu güneşlendi.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:33
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Anahtar Kelimeler:
BikiniYazOyuncuBodrum
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