Efe Gürsoy ile Esra Eron barıştılar

Uzun süreli bir birliktelikten sonra ayılan Efe Gürsoy ve Esra Eron çifti, ayrılığa sadece birkaç ay dayanabildi. Genç çift, birkaç aylık ayrılıktan sonra sahillerde beraber görüntülendi. Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haber sonrasında ikilinin yeniden barıştığı konuşuldu.

Nisan ayında ilişkilerine son veren Efe Gürsoy ve Esra Eron çifti, geçtiğimiz gün sahilde görüntülendi. Sonrasında ise Instagram’a beraber çektikleri bir fotoğrafı koydular. Aralarındaki sorunları çözen ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikilinin oldukça mutlu olduğu görüldü. Üç aylık ayrılık ikiliye yaramamış olacak ki aradaki buzları hızlı bir şekilde eritebildiler. Bu yaz tatilinde beraber tatil yapmaktalar. İkilinin ilerleyen günlerde evlilik kararı almaları sürpriz olmaz.