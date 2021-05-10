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Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler

Bugün Beren Saat kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak paylaşımına “Benim kahramanım” notunu düştü. Ardından sosyal medyada bu durum çok ilgi görerek araştırılmaya başlandı. Paylaştığı kişi Beren Saat’in ilk aşkı Efe Güray’dı. Doğum gününde anılan Efe Güray Beren Saat’in takipçileri tarafından merak konusu oldu. Bizde sizler için çok sorulan Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Sorularını araştırıp sizler Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler başlığı altında ayrıntılarıyla haberimizin detaylarında verdik.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:31
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
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Ünlü ve güzel oyuncu Beren Saat bir trafik kazasında kaybettiği eski sevgilisini doğum gününde paylaşım yaparak tekrar anımsadı. Beren saatin ününe kavuştuğu yarışmada en büyük destekçisi ve çocukluk arkadaşı olan Efe Güray Beren Saat tarafından bu doğum gününde unutulmadı ve paylaşımına "Benim kahramanım” notunu da ekledi.

Efe Güray kimdir, neden öldü, ne zaman?

2002 yılında tahlisiz bir trafik kazası geçerek hayatını kaybeden Efe Güray Beren Saat’in eski sevgilisidir. Beren Saat uzun yıllar önce verdiği bir röportaj esnasında kendisinin bu kariyerine borçlu olduğu kişinin Efe Güray olduğun belirtmişti. Ardından da şunları eklemişti: “Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."

Efe Güray 2004 yılında geçirdiği trafik kazasında henüz 19 yaşındaydı.  Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okumaktaydı. Bir çok başarısı öğrenim bursunu kazanarak tescilleştirmişti.




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
EfegürayBerensaatIlkaşkTrafikkazasıDoğumgünü
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