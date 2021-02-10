Edvina Sponza kimdir, kaç yaşındadır? Edvina Sponza nereli?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde olan Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ile olan ilişkisiyle de sürekli konuşulan isim konumunda. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sponza, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İntenet üzerinden Edvina Sponza ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar, Edvina Sponza’nın hayatını merak ediyor. İşte, Edvina Sponza’nın hayatı...
Edvina Sponza’nın hayatı
Mezun olduktan sonra reklam sektörüne giren Sponza, 2015 senesine kadar bu sektörde görev almıştır. Ardından yoga eğitmenliğine başlayan Sponza, bir kere evlenip boşanmıştır. 3 çocuğu olan Sponza, hayatını İstanbul’da sürdürmektedir.
Son Güncelleme: 10.02.2021 16:54