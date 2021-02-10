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Edvina Sponza kimdir, kaç yaşındadır? Edvina Sponza nereli?

Hem yaptığı paylaşımlarla hem de İbrahim Kutluay ile olan ilişkisiyle sürekli gündeme gelen Edvina Sponza, sosyal medyada sürekli konuşulan isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise Edvina Sponza’nın kim olduğunu merak ediyor. İşte Edvina Sponza ile ilgili detaylar...

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:54
Edvina Sponza kimdir, kaç yaşındadır? Edvina Sponza nereli?
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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde olan Edvina Sponza, İbrahim Kutluay ile olan ilişkisiyle de sürekli konuşulan isim konumunda. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Sponza, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İntenet üzerinden Edvina Sponza ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar, Edvina Sponza’nın hayatını merak ediyor. İşte, Edvina Sponza’nın hayatı...

Edvina Sponza’nın hayatı

1974 senesinde İzmir’de hayata gözlerini açan Edvina Sponza’nın babası İtalyan, annesi ise bir İngiliz. İzmir’de doğduktan sonra İtalya’ya taşınan Sponza, ilkokul eğitimini İtalya’da almıştır. Ardından tekrar İzmir’e dönen Sponza, İzmir Özel Türk Lisesi’ni bitirmiştir. Üniversite eğitimini ise İstanbul’da alan Sponza, Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünü bitirmiştir.

Mezun olduktan sonra reklam sektörüne giren Sponza, 2015 senesine kadar bu sektörde görev almıştır. Ardından yoga eğitmenliğine başlayan Sponza, bir kere evlenip boşanmıştır. 3 çocuğu olan Sponza, hayatını İstanbul’da sürdürmektedir.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:54
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Anahtar Kelimeler:
Edvina Sponzaİbrahim Kutluay
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