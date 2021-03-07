EDHO Cansu Melis Karakuş'a şans bir türlü gülmedi

2014 yılında Best Model of Turkey birinciliğini kazanan Cansu Melis Karakuş, gerek güzelliğiyle gerek yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Karakuş, şimdilerde ise aşk hayatıyla gündeme geldi.

Cansu Melis Karakuş ve iş adamıgeçen sene ağustos ayında çıkmaya başlamıştı. Karakuş ve Saçkın çifti sessiz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı.

İkilinin fikir ayrılıklarına sahip olduğu ve ilişkilerinin ilerisini göremedikleri için ayrıldığı öğrenildi. 29 yaşında olan güzel oyuncunun bu ayrılığı herkesi şaşırttı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ünlenen Karakuş, koronavirüse yakalandığı için “7 Melek” isimli filmde başrol oyuncusunu olma şansını kaybetmişti. Karakuş’un yüzü hem aşk hem de iş hayatında gülemedi.