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EDHO Cansu Melis Karakuş'a şans bir türlü gülmedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ünlenen Cansu Melis Karakuş'un yüzü bir türlü gülmedi. 2014 Best Model of Turkey seçilen güzel oyuncu, iş adamı sevgilisi Umur Saçkın'dan ayrıldı. Karakuş, koronavirüse yakalandığı için başrol teklifi aldığı filmi reddetmek zorunda kaldı.

07 Mart 2021 Pazar 18:35
EDHO Cansu Melis Karakuş'a şans bir türlü gülmedi
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2014 yılında Best Model of Turkey birinciliğini kazanan Cansu Melis Karakuş, gerek güzelliğiyle gerek yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Karakuş, şimdilerde ise aşk hayatıyla gündeme geldi. 

Cansu Melis Karakuş ve iş adamı Umur Saçkın geçen sene ağustos ayında çıkmaya başlamıştı. Karakuş ve Saçkın çifti sessiz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı.  

İkilinin fikir ayrılıklarına sahip olduğu ve ilişkilerinin ilerisini göremedikleri için ayrıldığı öğrenildi. 29 yaşında olan güzel oyuncunun bu ayrılığı herkesi şaşırttı.  

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ünlenen Karakuş, koronavirüse yakalandığı için “7 Melek” isimli filmde başrol oyuncusunu olma şansını kaybetmişti. Karakuş’un yüzü hem aşk hem de iş hayatında gülemedi. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 18:35
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Umur SaçkınCansu Melis KarakuşBest Model Of TurkeyEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEDHOKoronavirüsCovid-197 Melek
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