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Eda Taşpınar tanga bikini ve üstsüz güneşlendi sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen manken Eda Taşpınar, son zamanlarda New York'ta tatil yapıyor. Tatilinden de sık sık paylaşım yapan Taşpınar'ın son gönderisi olan tanga bikinisi ile verdiği poz oldukça konuşuldu

23 Mayıs 2021 Pazar 18:02
Eda Taşpınar tanga bikini ve üstsüz güneşlendi sosyal medya yıkıldı
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Geçen yaz Covid-19 nedeni ile evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamaları kalkınca soluğu New York’ta aldı.

Taşpınar, üstsüz güneşlendiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Tanga bikini altı ile cesur pozları ile dikkat çekti.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçen günlerde Brookyln’de paylaştığı bir pozun altına şu yorumu bırakmıştı:

"Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor. Üzgünsün çünkü dünya seni başkaları gibi kandıramıyor. Çoğu insanla geçinemiyorsun çünkü onlar dünyaya senin gibi bakamıyor. Aptal olduğunu düşünüyorsun ama her şeyi bildiğini sanmayacak kadar akıllısın. Problemin çok akıllı olmak ama biliyor musun, bu hiç problem değil."


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
EdaTaşpınarSosyalmedyaBikinipozu
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