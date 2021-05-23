Eda Taşpınar tanga bikini ve üstsüz güneşlendi sosyal medya yıkıldı

Geçen yaz Covid-19 nedeni ile evinin çatısında güneşlenen sosyetik güzel Eda Taşpınar, seyahat kısıtlamaları kalkınca soluğu New York’ta aldı.

Taşpınar, üstsüz güneşlendiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Tanga bikini altı ile cesur pozları ile dikkat çekti.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçen günlerde Brookyln’de paylaştığı bir pozun altına şu yorumu bırakmıştı:

"Problemin ne biliyor musun? Çok akıllı olmak. Zihnin bir saniyede bir milyon mil hareket ediyor. Üzgünsün çünkü dünya seni başkaları gibi kandıramıyor. Çoğu insanla geçinemiyorsun çünkü onlar dünyaya senin gibi bakamıyor. Aptal olduğunu düşünüyorsun ama her şeyi bildiğini sanmayacak kadar akıllısın. Problemin çok akıllı olmak ama biliyor musun, bu hiç problem değil."