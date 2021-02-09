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Eda Taşpınar kimdir?

Kendi adını verdiği markası ile ilgi toplayan Eda Taşpınar hakkında merak edilenleri haberimizde yayınladık.

09 Şubat 2021 Salı 22:56
Eda Taşpınar kimdir?
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Eda Taşpınar, 1 Mayısıs 1980 İstanbul doğumludur. Taşpınar’ın çocukluğu Moda Deniz Kulübü’nde geçmiştir. 11 yaşında ailesiyle Miami’ye yerleşmiştir. Taşpınar, Boca Raton’da iki yıl okumuş ve ardından Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’de eğitimine Robert Koleji’nde devam etmiştir. Taşpınar, bu okuldan son sınıfta iken ayrılmıştır. London Collage of Fashion’da bir yıl eğitim almıştır. Buradaki eğitimi bittikten sonra Londra’da Central School of St.Martins’de moda eğitimi de almıştır.

Okulu bitirdikten sonra bir yıl daha Londra’da yaşamış daha sonra Türkiye’ye dönmüştür. Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın annesi isveç asıllıdır. Adı ise Suzan Yontun’dur. Amcası ise Adnan Taşpınar’dır. Eda Taşpınar’ın dedesi ise Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve aynı zamada Atatürk’ün heykeltıraşı olan Kenan Yontun’dur.

Eda Taşpınar, Londra’da okuduğu sıralarda Armani, Vivienne, Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi ünlü markalarla çalışmıştır. Aynı zamanda moda haftalarında da yer almıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda editörlere asistanlıkta yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başlamıştır.

2012 senesinde Yıldız Dükkanı isimli şirketini kurmuştur. Kendi adını taşıyan güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı, vücut şampuanı, doğal at kıllı fırçası gibi kozmetik ürünleri üretmeye başlamıştır. Ürünleri ile yankı uyandırmıştır.

Eda Taşpınar Türkiye ile sınırlı kalmayıp yurtdışındaki takipçileri ile de ürünlerini paylaşmaya başladı. Şirketinin vizyonu ise “Kadınları mutlu etmek”. Aynı zamanda tasarımcı olan Taşpınar, Türkiye’de önemli markalara özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır.

Taşpınar, televizyon hayatına ise CNN Türk’te Trendikon programı ile başlamıştır. 30 Ekim 2010 tarihinde ise Acun Ilıcalı’nı yaptığı “Yok Böyle Dans” yarışmasına katılmıştır



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:56
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