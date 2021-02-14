Eda Ece'nin dikkatli takipçisi senaryodaki gizemi ortaya çıkardı!

Pazartesi akşamlarını renklendiren Yasak Elma dizisinde gelecek bölümde olacaklar Eda Ece’nin paylaşımıyla ortaya çıktı. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, sette senaryoyu okuduğu esnada bir fotoğraf paylaştı.
Takipçisi gelecek bölümdeki gizemi çözdü
Yeni bölümdeki detay ortaya çıktı
Eda Ece’nin sette paylaştığı fotoğrafı netleştirip yakınlaştıran dikkatli takipçisi, senaryoyu okuyarak gelecek bölümde olacakları söyledi. Yasak Elma’nın yeni bölümünde Hasan Ali’nin bir kadınla evleneceği anlar ekrana yansımıştı. Takipçinin senaryoda yazanları okumasıyla Hasan Ali’nin evlendiği kişinin Şahika olduğu ortaya çıktı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 17:50