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Eda Ece yakın arkadaşı Şevval Sam’ı sahnede yalnız bırakmadı! İkilinin dansı çok konuşuldu!

Yasak Elma dizisinin iki güzel ismi Şevval Sam ve Eda Ece yeniden bir araya geldi. İzmir'de Cahide adlı mekanda sahne alan Şevval Sam'ı yalnız bırakmayan Eda Ece, dansıyla geceye damgasını vurdu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:31
Eda Ece yakın arkadaşı Şevval Sam’ı sahnede yalnız bırakmadı! İkilinin dansı çok konuşuldu!
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Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan ve yakın dost olan Şevval Sam ve Eda Ece dün gece İzmir Alaçatı’da bulunan Cahide adlı mekanda sahneyi adeta salladılar.

Yasak Elma’daki rolleriyle çok sevildiler

Yasak Elma dizisindeki Ender karakterini oynayan Şevval Sam ve Yıldız’ı karakterini oynayan Eda Ece diziyle beraber sosyal medyada da en sevilen isimlerinden oldular. Özellikle Yıldız ve Ender’in atışmaları birçok kişi tarafından çok sevildi.

Dizide şok bir ayrılık yaşandı

Pandemi gölgesinde zor bir sezon geçiren Yasak Elma oyuncuları, dizinin finaline çok az bir zaman kala, ayrılık şoku yaşamıştı. Şahika rolüyle izleyenleri kendine hayran bırakan Nesrin Cavadzade finalden hemen önce diziden ayrılmıştı. Bu vedayla beraber ise pek çok dedikodu yayılmıştı.

İddialara göre dizinin yönetmeni Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine geçici olarak eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi. Eda Ece ise o gün çekimi olmamasına rağmen Neslihan Yeşilyurt’u görmek için sete geldi ve ikili sohbet etmeye başladı. Çekimlerde aksaklık yaşanınca Nesrin Cavadzade “İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz” şeklinde çıkıştı.

Bu gerilimin ardından Nesrin Cavadzade ve Neslihan Yeşilyurt arasındaki tartışma büyüyerekCavadzade'nin seti terk edip telefonunu kapatmasına neden oldu. Bu gerilimden yapımcının haberi olması sonrasında Şahika karakteri için hemen bir ölüm sahnesi yazıldı. Bu olaydan sonra ise Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin arasının bozuk olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Yasak Elma’nın güzelleri beraber tatil yaptı

fakat Yasak Elma’nın güzel oyuncuları çekimlerin sona ermesiyle beraber tatile çıktı. Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin de içinde olduğu ekip konuşulanların aksine hep beraber keyifli bir tatil yaptı. Tatilden sonrada  Eda Ece ve Şevval Sam birbirlerini hiç yalnız bırakmadı.

Eda Ece ve Şevval Sam’dan müthiş performans

Dün gece İzmir’de bulunan Cahide adlı mekanda sahne alan Şevval Sam, kendisini izlemeye gelen yakın arkadaşı Eda Ece’yi sahneye davet edip seyircilere sürpriz yaptı. Şevval Sam sesiyle, Eda Ece ise dansıyla seyircilere eğlenceli anlar yaşattı..


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:31
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Anahtar Kelimeler:
CahideŞevval SamEda EceYasak ElmaEda Ece Dans
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