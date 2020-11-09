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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece Buğrahan Tuncer ile ayrılmıştı. Güzel oyuncu basketbolcu sevgilisiyle barıştı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:38
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı
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İki yıldır birlikte olan çift geçtiğimiz aylarda ayrılma karar almıştı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarmış ve fotoğraflarını silmişti. İki yıldır süren ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı.

Buğrahan Tuncer’in Eda Ece’nin gönlünü aldığı ve çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
Eda EceBuğrahan Tuncer
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