Eda Ece ve Buğrahan Tuncer barıştı

İki yıldır birlikte olan çift geçtiğimiz aylarda ayrılma karar almıştı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarmış ve fotoğraflarını silmişti. İki yıldır süren ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı.

Buğrahan Tuncer’in Eda Ece’nin gönlünü aldığı ve çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği öğrenildi.