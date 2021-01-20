Eda Ece kirada oturduğu evi satın aldı! Büyük yatırıma imza atan o ev nerede?

' dizisinin başarılı oyuncusugeçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşındı. Birçok ünlü isimlerin bulunduğu semte taşınan güzel oyuncu kirada kaldığı evi çok beğenince satın almaya karar verdi.

Büyük bir yatırıma imza atan başarılı oyuncu kazandığı para ile iyi bir yatırım yapmak istediğini görüldü.



