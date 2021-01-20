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Eda Ece kirada oturduğu evi satın aldı! Büyük yatırıma imza atan o ev nerede?

Başarılı oyuncu Eda Ece İstanbul Etiler’den Ulus semtine taşınarak sosyeteye merhaba dedi. Kiraladığı evi çok beğenen Eda Ece kirada oturduğu evi satın aldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 14:45
Eda Ece kirada oturduğu evi satın aldı! Büyük yatırıma imza atan o ev nerede?
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'Yasak Elma' dizisinin başarılı oyuncusu Eda Ece geçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşındı.  Birçok ünlü isimlerin bulunduğu semte taşınan güzel oyuncu kirada kaldığı evi çok beğenince satın almaya karar verdi.

Büyük bir yatırıma imza atan başarılı oyuncu kazandığı para ile iyi bir yatırım yapmak istediğini görüldü.



Son Güncelleme: 20.01.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Eda EceYasak Elma
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