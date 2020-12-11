Eda Ece dizide gerçek kürk giydikleri iddialarına yanıt verdi

11 Aralık 2020 Cuma 23:19
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece sosyal medya hesabından dizide giyilen kürk
paltonun gerçek olduğuna dair çıkan haberlere yanıt verdi. Hayvanlar konusunda hem kendinin hem de kostüm ekibinin son derece hassas olduğunu açıklayan Ece, kullandıkları kürklerin gerçek almadığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden hikaye paylaşan Eda Ece, kürkün gerçek olmadığını şu sözlerle ifade etti:
Eda Ece’nin hayvanlar konusundaki hassasiyeti yaptığı paylaşımlardan da bilinmekte. Pek çok ilan paylaşan ve kendi evcil hayvanları da bulunan Eda Ece, kullandığı kozmetik ürünlerde de hayvanlar üzerinde test yapan markaları kullanmadığını açıklamıştı.
Son Güncelleme: 11.12.2020 23:19
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