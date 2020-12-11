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Eda Ece dizide gerçek kürk giydikleri iddialarına yanıt verdi

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece dizide gerçek kürk giydikleri konusunda çıkan haberleri yalanladı. Bir hayvansever olan Eda Ece böyle bir ayıbı yapmayacaklarını onu tanıyanların bileceğini açıkladı.

11 Aralık 2020 Cuma 23:19
Eda Ece dizide gerçek kürk giydikleri iddialarına yanıt verdi
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Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece sosyal medya hesabından dizide giyilen kürk paltonun gerçek olduğuna dair çıkan haberlere yanıt verdi. Hayvanlar konusunda hem kendinin hem de kostüm ekibinin son derece hassas olduğunu açıklayan Ece, kullandıkları kürklerin gerçek almadığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden hikaye paylaşan Eda Ece, kürkün gerçek olmadığını şu sözlerle ifade etti:

Eda Ece’nin hayvanlar konusundaki hassasiyeti yaptığı paylaşımlardan da bilinmekte. Pek çok ilan paylaşan ve kendi evcil hayvanları da bulunan Eda Ece, kullandığı kozmetik ürünlerde de hayvanlar üzerinde test yapan markaları kullanmadığını açıklamıştı.



Son Güncelleme: 11.12.2020 23:19
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KürkEdaece
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