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Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?

Tik Tok platformunda fenomen olan isimlerden birisi olan Eda Demirel öldü mü? sorusu gündemde merak edilen sorular arasında yer alıyor. Eda Demirel isimli genç TikToker'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

25 Nisan 2021 Pazar 17:50
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
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Tik Tok isimli sosyal medya platformunda tanınan bir isim olan Eda Demirel hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü takipçileri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Eda Demirel neden hayatını kaybetti?

Hatay Defne ilçesinde yaşayan Eda Demirel trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Hatay’da freni boşalan kablo taşıyan vinç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte bulunan taksi ve aracı da sürükleyen vinçte ve araçlarda bulunan 6 kişiden 4’ü hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren isimlerin Eda Demirel dışında Masis Gökmen, Mehmet Sultanoğlu olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili, Yolun meskun halde olduğunu ve normalde ağır tonajlı araçların sokaktan geçmesinin yasak olduğunu söyleyerek bundan birilerinin sorumlu olduğunu açıkladı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:50
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EdaDemirel
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