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Ecenaz Üçer Kimdir? Youtuber Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile görüntülendi

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Youtuberlarından biri olan Enes Batur yeni sevgilisi olan Ecenaz Üçer ile dün kameralara yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrasında Enes Batur’un hayranları Ecenaz Üçer’in kim olduğunu merak ediyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:33
Ecenaz Üçer Kimdir? Youtuber Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile görüntülendi
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Türkiye’nin en çok takipçili olan Youtuberı Enes Batur’un yeni sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Enes Batur ile görüntülenen yeni sevgilisi Ecenaz Üner’in kim olduğu merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Ecenaz Üçer’in kim olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir sorularının yanıtları belli oldu.


Ecenaz Üçer Kimdir?

Eskişehir’de doğan Ecenaz Üçer, 23 yaşında bir genç kızdır. Bilgi Üniversitesi’nde okuyan Üçer, Televizyon Haberciliği bölümünden mezun oldu. Şimdiye kadar Kafalar Karışık, Aşkımızın Son Tekmesi, Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi gibi filmlerde oynadı. Ayrıca 2018 yılının Aralık ayında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmıştı.

Başarılı Youtuber geçen yıl Damla Aslanalp ile evlenmişti. Ancak kimse bu görüntülere inanamadı. Düğün fotoğraflarını paylaşan Batur, gerçekte Aslanalp ile evlenmediklerini söyledi. Dün Enes Batur ile Ecenaz Üçer yan yana görüntülendi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 17:33
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Anahtar Kelimeler:
#Enes Batur#Ecenaz Üçer#Youtuber
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