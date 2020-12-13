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Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Ecem Özkaya hakkında bilgiler

Oyuncu Ecem Özkaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mustafa Üstündağ ile yollarını ayırdı. Çift 10 yıllık evliliklerine nokta koydu.

13 Aralık 2020 Pazar 20:51
Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Ecem Özkaya hakkında bilgiler
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10 yıl önce dizi setinde tanışan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya 2010 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çift 10 yılın ardından evliliklerine nokta koydu. Çift çocukları Ahmet Kaan’ın ilk okul gününde bir araya geldi. Mustafa Üstündağ oğlunun ilk okul gününde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta şu sözleri kullandı; “Seni bu hayatta annen kadar sevecek; baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum..." Üstündağ’ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü mezunudur. Güzel oyuncu adını Zengin Kız Fakir Oğlan adlı diziyle duyurmuştur. 32 yaşındaki oyuncu 2010 yılında oyuncu Mustafa Üstündağ ile evlenmiş be 10 yıl sonra ayrılmıştır. Çiftin Ahmet Kaan adında bir erkek çocuğu vardır. 174 cm boyunda 53 kilo olan güzel oyuncu yengeç burcudur. Güzel oyuncunun yer aldığı diziler ise şu şekildedir;

2007 - Kartallar Yüksek Uçar (Seval)

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar (İdil)

2009 - Elveda Rumeli (Küçük Zarife)

2010 - Cümbür Cemaat Aile (Zeynep)

2011-2012 - İffet (Nil)

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Biricik Yılmaz Süleymanoğlu)

2016-2017 - Hayat Şarkısı (Melek Çamoğlu Cevher)

2018 - Can Kırıkları (Aysel Karadağ)

2020 - Gönül Dağı (Zahide)



Son Güncelleme: 13.12.2020 20:51
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Anahtar Kelimeler:
Ecem özkayaMustafa üstündağ
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