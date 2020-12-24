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Ece Yaşar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir'i geride bırakarak zirveye oturdu

Sosyal medyada ünlülerin yarışı giderek kızışıyor. Son aylarda Hande Erçel ve Demet Özdemir zirve yarışında yer alırken ikili sürpriz bir şekilde genç oyuncu Ece Yaşar geride bıraktı.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:59
Ece Yaşar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir'i geride bırakarak zirveye oturdu
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Son ayların en beğenilen kadın oyuncuları arasında Hande Erçel ve Demet Özdemir gösteriliyordu. İki güzel oyuncunun rekabeti sosyal medyada da devam ediyordu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Demet Özdemir ile Sen Çal Kapımı adlı dizide rol alan Hande Erçel’i Çukur’un Karacası Ece Yaşar geçti.

Demet Özdemir’in sosyal medya uygulaması instagram’da 11,9 milyon takipçisi bulunuyor. Hande Erçel’in ise 17,8 milyon takipçisi bulunuyor. Her hafta sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında zirve yarışı veren iki oyuncuyu bu hafta sürpriz bir isim geride bıraktı ve zirvede yer aldı. Çukur dizisinde Karaca rolünü canlandıran güzel oyuncu Ece Yaşar sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu ve zirveye oturdu. İkinci sırada Hande Erçel yer alırken, Biran Damla Yılmaz üç, Demet Özdemir ise dördüncü sırada yer aldı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:59
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Anahtar Kelimeler:
Ece YaşarHande Erçel
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