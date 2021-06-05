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Ece Yaşar ile Öner Erkan aşkı sona erdi

Show TV’de ekranlara gelen Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar ile Selim karakterine hayat veren Öner Erkan’ın aşkı sona erdi. Dizide baba-kızı oynayan çiftin aşk yaşaması büyük ses getirirken, ikilinin ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:50
Ece Yaşar ile Öner Erkan aşkı sona erdi
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Show TV’nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Çukur’da yer alan Ece Yaşar ve Öner Erkan, aşk yaşamaya başlamıştı. Dizide Karaca'ya hayat veren Ece Yaşar ile Selim'e hayat veren Öner Erkan’ın aşk yaşaması, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide baba-kızı canlandırdıkları için büyük yankı uyandıran bu ilişki, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Fikir ayrılıklarından dolayı ayrılan çift, Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.


Son Güncelleme: 05.06.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukurÖner ErkanEce Yaşar
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