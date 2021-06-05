Ece Yaşar ile Öner Erkan aşkı sona erdi

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:50
Show TV
’nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Çukur
’da yer alan Ece Yaşar
ve Öner Erkan
, aşk yaşamaya başlamıştı. Dizide Karaca'ya hayat veren Ece Yaşar ile Selim'e hayat veren Öner Erkan’ın aşk yaşaması, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide baba-kızı canlandırdıkları için büyük yankı uyandıran bu ilişki, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Fikir ayrılıklarından dolayı ayrılan çift, Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Son Güncelleme: 05.06.2021 15:50
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