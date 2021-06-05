Ece Yaşar ile Öner Erkan aşkı sona erdi

’nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi’da yer alanve, aşk yaşamaya başlamıştı. Dizide Karaca'ya hayat veren Ece Yaşar ile Selim'e hayat veren Öner Erkan’ın aşk yaşaması, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide baba-kızı canlandırdıkları için büyük yankı uyandıran bu ilişki, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Fikir ayrılıklarından dolayı ayrılan çift, Instagram’dan birbirlerini takip etmeyi bıraktı.