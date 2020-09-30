Ece Üner'in Kim Kardashian sözlerine Deniz Çakır tarafından eleştirildi, Üner'den yanıt gecikmedi

Spiker Ece Üner,aslen Ermeni olan ABD’li yıldız Kim Kardashian ‘nın Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına yönelik Türkiye’yi suçlar nitelikteki sözlerine cevap gecikmedi. Üner "Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu ve hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diyerek Kim Kardashian'a yanıt verdi.

Ece Üner'in sarf ettiği bu sözleri sosyal medya üzerinde TT olurken yapılan yoruma çok sayıda destek gelirken eleştirenlerde oldu. Üner’in sözlerini doğru bulmayan bir isimde oyuncu Deniz Çakır oldu. Deniz Çakır Üner’i cinsiyetçilik ile suçlarken sözlerini doğru bulmadı.

Sosyal medyada gündem olan atışmalar tarafların karşılıklı yazışmasıyla alevlendi. Deniz Çakır’ın sözlerine yanıt Ece Üner’den gecikmedi. Ece Üner’e bir destekte Alişan’dan gelirken Alişan Deniz Çakır’ı sert bir şekilde eleştirdi.

Birçok ünlü konu ile ilgili yorumlar yaparak olaya konuya oldu.