İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden...
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş...
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Son Dakika
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Son Dakika
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak!...

Ece Üner'in Kim Kardashian sözlerine Deniz Çakır tarafından eleştirildi, Üner'den yanıt gecikmedi

Show TV ekranlarının Ana Haber Spikeri Ece Üner, ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın yaşanan Azerbaycan – Ermenistan çatışmalarında Türkiye'yi eleştiren sözlerine haber bülteninde gündeme getirdi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 01:02
Ece Üner'in Kim Kardashian sözlerine Deniz Çakır tarafından eleştirildi, Üner'den yanıt gecikmedi
Takip Et:

Spiker Ece Üner,aslen Ermeni olan ABD’li yıldız Kim Kardashian  ‘nın Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına yönelik Türkiye’yi suçlar nitelikteki sözlerine cevap gecikmedi. Üner "Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu ve hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" diyerek Kim Kardashian'a yanıt verdi. 

Ece Üner'in sarf ettiği  bu sözleri sosyal medya üzerinde TT olurken yapılan yoruma çok sayıda destek gelirken eleştirenlerde oldu. Üner’in sözlerini doğru bulmayan bir isimde oyuncu Deniz Çakır oldu. Deniz Çakır Üner’i cinsiyetçilik ile suçlarken sözlerini doğru bulmadı.


Sosyal medyada gündem olan atışmalar tarafların karşılıklı yazışmasıyla alevlendi. Deniz Çakır’ın sözlerine yanıt Ece Üner’den gecikmedi. Ece Üner’e bir destekte Alişan’dan gelirken Alişan Deniz Çakır’ı sert bir şekilde eleştirdi.

Birçok ünlü konu ile ilgili yorumlar yaparak olaya konuya oldu.



Son Güncelleme: 30.09.2020 01:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ece ÜnerKim Kardashian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caner Erkin'in yeni oyuncağı
Caner Erkin'in yeni oyuncağı
Taylor Swift, Whitney Houston'ın rekorunu kırdı
Taylor Swift, Whitney Houston'ın rekorunu kırdı
İşte Fransız askısı operasyonunun ardından Seda Sayan! Estetikli halini paylaştı!
İşte Fransız askısı operasyonunun ardından Seda Sayan! Estetikli halini paylaştı!
Serdar Ortaç benzerini paylaştı! Ünlü sanatçıdan güldüren paylaşım
Serdar Ortaç benzerini paylaştı! Ünlü sanatçıdan güldüren paylaşım
Sophie Turner'dan doğum sonrası hamilelik pozu
Sophie Turner'dan doğum sonrası hamilelik pozu
Ece Üner'den Kim Kardashian'ın Türkiye paylaşımı hakkında sert sözler!
Ece Üner'den Kim Kardashian'ın Türkiye paylaşımı hakkında sert sözler!

Popüler Haberler

Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2020 emekli promosyon miktarı
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
2020 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
2020 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2020 internetten online emlak vergisi ödeme
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Cuma Günleri Facebook Hesabınızda İnstagram Hikayenizde Whatsapp Durumunuzda Paylaşabileceğiniz Birbirinden Güzel Resimli Yeni 20 Mart Cuma Mesajları 2020
KPSS lise mezunu sınavları ne zaman? ÖSYM KPSS Sınav Takvimi 2020
Hangi durumlarda psikolojik destek alınır? Psikolojik destek almak için 10 neden
2020 Kaymakamlık yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık yardımı için dilekçe doldurma ve başvuru yolları
Kurşun Vural kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2020 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.