Ece Üner'den Kim Kardashian'ın Türkiye paylaşımı hakkında sert sözler!

Ece Üner Sert Tepki Gösterdi

Ermeni asıllıilearasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Türkiye hakkında sert bir çıkışta bulundu. Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını görmezden gelen Kardashian, Azerbaycan’ın savaş propagandası yapmak için sosyal medyayı bloke ettiğini ifade etti. Gerçeğin aksine Karabağ’da Ermenilerin saldırıya uğradığını öne sürerek, “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner ise Kim Kardashian’ın bu açıklamaları üzerinde oldukça sert bir tepki gösterdi. Ece Üner, Kardashian’ın açıklamaları sonrasında, “Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de, bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” yorumunda bulundu. Başarılı sunucunun bu yorumu çok kısa bir süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.