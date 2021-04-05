Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in babası ve babannesinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunu öğrenen güzel şarkıcı ise hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Seçkin, takipçilerine ve hayranlarına yalvararak evlerinden çıkmamaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Ailesinin koronavirüs salgınına karşı getirilen tüm kurallara uyduğunu söyleyen Ece Seçkin, paylaşımında babası ile 93 yaşındaki babaannesinin, rahatsızlandığını ve yapılan testlerde koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini duyurdu. Hayranlarına herkes mümkün olduğu kadar evlerinde oturun diye seslenen Seçkin, 'Virüsü yaymayalım' ifadelerini kullanarak uyarılarda bulundu.

Her gün onlara yemek götürdüğünü ve ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Ece Seçkin'e bir çok hayranı paylaşımına yoğun ilgi gösterdi ve ünlü şarkıcıya geçmiş olsun temennilerini sundu.