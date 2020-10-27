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Ece Seçkin fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündeminde!

29 yaşındaki ünlü şarkıcı Ece Seçkin tatil için gittiği Nevşehir'de çekildiği portre pozunu hayranlarıyla paylaştı. Seçkin'in bu pozu kısa süre içinde gündem oldu..

27 Ekim 2020 Salı 22:01
Ece Seçkin fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündeminde!
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Ekranda boy gösteren ünlü sarkıcı Ece Seçkin, kısa süre içinde sosyal medyada da tanındı. 

29 yaşındaki başarılı sanatçı dillerde dolaşan şarkıları kadar sanal alemde hayranları arasında da konuşulmaya devam ediyor.

Instagram hesabını aktif kullanan ve devamlı paylaşımlarıyla gündem olup, takipçi sayısını her geçen saat artıran güzel şarkcı bu sefer paylaştığı özel pozu ile konuşuldu.

Yoğun tempodan fırsat bulup Nevşehir bölgesine tatile giden güzel şarkıcı Ece Seçkin, atlarında arasında çekildiği portre gibi pozunu hayranlarının beğenisine sundu.


Bu topraklarda doğduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı şarkıcının yaklaşık 500 serbest dolaşan at arasında verdiği pozu hayranlarının dikkatlerini çekti.

Ece Seçkin'in bu portre gibi pozu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte sanal alemde yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan başarılı şarkıcının o çok özel pozları 

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 22:01
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