Ece Seçkin düğünde giydiği gelinlikleri ile olay oldu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin düğü gününde giydiği gelinlikleri ile gündem oldu. Ece Seçkin düğün gününde iki farklı gelinlik tercihi ile dikkatlerin odağı haline geldi. Ece Seçkin sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünya evine girdi. Yaklaşık olarak dört senedir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, bu akşam nikah masasına oturdu ve dünya evine girdiler. Mutlu bir şekilde ilerleyen birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmak isteyen çifti, bu mutlu günlerinde hem ailesi hem de yakınları yanız bırakmadılar ve mutluluklarına eşlik ettiler. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ‘in düğünü için giymeyi tercih ettiği birbirinden iddialı olan iki farklı gelinliği ise sosyal medyayı salladı.

Ünlü popçu Ece Seçkin kim ile dünya evine girdi?

4 senedir süregelen birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmak isteyen Ece Seçkin ve pilot sevgilisi Çağrı Terlemez bugün dünya evine girdi.

Sosyal medya platformunu oldukça sık kullanan ünlüler arasında olan Ece Seçkin, bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımları ile de adından sıkça söz ettirerek gündem oldu.

Düğün gününde birden fazla gelinlik giyeceğini daha önceden takipçilerine duyuran ünlü popçu, giyeceği gelinlikleri düğünden sonra da ihtiyacı olan kişilere vereceğini bildirmişti. Konu ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ece Seçkin, ‘’ 15 Eylül 2021 Çarşamba gününden sona vücut ölçüleri bana yakın olan gelinler var ise mesaj atsınlar ‘’ şeklinde de bir paylaşımda bulunmuştu.

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden giydiği gelinlikleri ile çektirdiği fotoğraflarını takipçileri ile paylaşan güzel şarkıcı yapmış olduğu bu paylaşımında takipçileri tarafından oldukça fazla beğeni topladı. Daha önceden de yapmış olduğu paylaşımlarında mutluluğunu aktaran şarkıcı, ‘’ Çok fazla uzatmayacağım, uzatırsam eğer yazarken ağlarım. Her şeyin planladığım zamanda ve planladığım şekilde olmasına izin verdiği için hayata çok teşekkür ederim.

Sahnede ki ‘ o ’ kız olduğum için ve beni ‘ o ‘ kız yapan sahne arkasında ki herkese ve bugüne kadar alkış tutan milyonlarca insana çok teşekkür ediyorum. Bugün beni arayan, mesaj atan, sevgi sözcüklerini esirgemeyen, bana sarılan, evimi saçlarımın renginde çiçek bahçelerine çeviren, beni aklından geçirip içinden bana şans dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. ‘’ sözlerine yer verdi.