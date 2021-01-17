Ece Gürsel: 36 bedene kadar düştüm

Mankenlik kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ece Gürsel, Bebek Sahili’nde muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Yeni çıkardığı şarkısıyla magazin gündemine oturan Gürsel, klip çekimi için kilo verdiğini söyledi.

‘’Klip için 36 bedene düştüm’’

Pembe taytıyla Bebek Sahili’nde yürüyüşe çıkan Ece Gürsel, ‘Vur Kalbim’ adlı şarkısıyla kariyerine yeni bir adım attı. Yeni teklisinin olumlu tepkiler aldığını söyleyen Gürsel, klip çekimi için kilo verdiğini ve 36 bedene kadar düştüğünü ifade etti. Gürsel, formunu koruma için haftada 20 saat yürüyüş yaptığını belirtti.