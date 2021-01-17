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Ece Gürsel: 36 bedene kadar düştüm

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Gürsel, yeni klibi için 36 bedene düştüğünü dile getirdi.

17 Ocak 2021 Pazar 23:14
Ece Gürsel: 36 bedene kadar düştüm
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Mankenlik kariyerine şarkıcı olarak devam eden Ece Gürsel, Bebek Sahili’nde muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Yeni çıkardığı şarkısıyla magazin gündemine oturan Gürsel, klip çekimi için kilo verdiğini söyledi.

‘’Klip için 36 bedene düştüm’’

Pembe taytıyla Bebek Sahili’nde yürüyüşe çıkan Ece Gürsel, ‘Vur Kalbim’ adlı şarkısıyla kariyerine yeni bir adım attı. Yeni teklisinin olumlu tepkiler aldığını söyleyen Gürsel, klip çekimi için kilo verdiğini ve 36 bedene kadar düştüğünü ifade etti. Gürsel, formunu koruma için haftada 20 saat yürüyüş yaptığını belirtti.



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
Ece GürselManken
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