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Ece Erken'den kafa karıştıran paylaşım! Çiçeği burnunda evli Ece Erken'in evliliğinde sorun mu var?

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel sunucu Ece Erken şimdi de sosyal medyada paylaştığı yazıyla gündem oldu. Erken’in sitem dolu paylaşımı akıllara “Evliliğinde bir sorun mu var?” sorularını getirdi. İşte Ece Erken’in o paylaşımı…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:14
Ece Erken'den kafa karıştıran paylaşım! Çiçeği burnunda evli Ece Erken'in evliliğinde sorun mu var?
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Alişan’ın kardeşi Serkan Tektaş 1 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından geçen hafta vefat etmişti. Tektaş’ın vefat haberi sonrasında Alişan’la arası bozuk olan Ece Erken, eski dostunun yanında olarak acısını paylaşmıştı. Yeni evlenmiş olmasına rağmen dostunun yanından ayrılmayan güzel sunucu, bu hareketiyle herkesin taktirini almıştı.

Aşk yüzüne güldü

Güzel sunucunun Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk çok konuşuldu. İlişkinin başlarından başkasıyla evli olan Şafak bey, Ece Erken ile bir dargın bir barışık bir ilişki yaşıyordu. Uzun süren bu ilişki geçtiğimiz aylarda düğün ile taçlanmış ve ikili mutlu beraberliklerine adım atmıştı. Ancak güzel sunucunun son olarak yayımladığı yazı akılları karıştırdı.

Kime bu sitem?

Birkaç saat önce sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan güzel sunucu herkesin kafasını karıştırdı. Sunucunun paylaşımındaki sözleri kime söylediği merak konusu olurken, önümüzdeki günlerde her şeyin belli olacağı düşünülüyor.


Son Güncelleme: 28.07.2021 15:14
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Ece Erken ınstagram PaylaşımıEce Erken
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