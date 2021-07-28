Ece Erken'den kafa karıştıran paylaşım! Çiçeği burnunda evli Ece Erken'in evliliğinde sorun mu var?

Alişan’ın kardeşi Serkan Tektaş 1 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından geçen hafta vefat etmişti. Tektaş’ın vefat haberi sonrasında Alişan’la arası bozuk olan Ece Erken, eski dostunun yanında olarak acısını paylaşmıştı. Yeni evlenmiş olmasına rağmen dostunun yanından ayrılmayan güzel sunucu, bu hareketiyle herkesin taktirini almıştı.
Aşk yüzüne güldü
Kime bu sitem?
Birkaç saat önce sosyal medya hesabından bir yazı paylaşan güzel sunucu herkesin kafasını karıştırdı. Sunucunun paylaşımındaki sözleri kime söylediği merak konusu olurken, önümüzdeki günlerde her şeyin belli olacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 28.07.2021 15:14