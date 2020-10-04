Ebru Yaşar'dan örnek davranış! Ünlü şarkıcı Bismil’e okul yaptırdı

Yaşanan pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin ülke genelinde devam ettiği ve sadece ilkokul öğrencilerinin yüz yüze okullarında eğitime başladığı bu dönemde sanatçı Ebru Yaşar'dan önek olucak bir davranış geldi.

Yüz yüze eğitimin başladığı Diyarbakır Bismil ilçesinde yaşayan öğrencilerin okullarına gitmek için saatlerce yürüdüğü haberini duyan ünlü sanatçi ve eşi hemen o bölgedeki mahalleye bir okul yaptırma kararı aldı ve okul kısa süre içinde yapıldı.

31 Ekim tarihinde kapılarını öğrencilerine açacak olan okulun 12 adet sınıfı bulunuyor.

Ünlü sanatçı tarafından yaptırılan okulun ayrıca bilgisayarlar donatılmış laboratuvar ve kütüphanesi bulunuyor.

Sanatçı Ebru Yaşar'ın ismin taşıyan okul faaliyete geçtiğinde o bölgede yaşayıp saatlerce yürümek zorunda kalan öğrenciler artık kendi mahallelerinde ki ebru yaşar ilköğretim ve ortaokulunda eğitim öğretim görevbilecekler.

Kaynak:Hürriyet