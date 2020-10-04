İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Ebru Yaşar'dan örnek davranış! Ünlü şarkıcı Bismil’e okul yaptırdı

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Diyarbakır Bismil ilçesine kendi adının taşıyan ve 12 sınıftan oluşan bir okul yaptırdı.

04 Ekim 2020 Pazar 16:11
Ebru Yaşar'dan örnek davranış! Ünlü şarkıcı Bismil’e okul yaptırdı
Takip Et:

Yaşanan pandemi sebebiyle uzaktan eğitimin ülke genelinde devam ettiği ve sadece ilkokul öğrencilerinin yüz yüze okullarında eğitime başladığı bu dönemde sanatçı Ebru Yaşar'dan önek olucak bir davranış geldi.

Yüz yüze eğitimin başladığı Diyarbakır Bismil ilçesinde yaşayan öğrencilerin okullarına gitmek için saatlerce yürüdüğü haberini duyan ünlü sanatçi ve eşi hemen o bölgedeki mahalleye bir okul yaptırma kararı aldı ve okul kısa süre içinde yapıldı.

31 Ekim tarihinde kapılarını öğrencilerine açacak olan okulun 12 adet sınıfı bulunuyor. 


Ünlü sanatçı tarafından yaptırılan okulun ayrıca bilgisayarlar donatılmış laboratuvar ve kütüphanesi bulunuyor.

Sanatçı Ebru Yaşar'ın ismin taşıyan okul faaliyete geçtiğinde o bölgede yaşayıp saatlerce yürümek zorunda kalan öğrenciler artık kendi mahallelerinde ki ebru yaşar ilköğretim ve ortaokulunda eğitim öğretim görevbilecekler.

 

Kaynak:Hürriyet



Son Güncelleme: 04.10.2020 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ebru YaşarBismilDiyarbakırEbru Yaşar Okul Yaptırdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emily Atack'in bacak bacak üstüne attığı sırada iç çamaşırı göründü
Emily Atack'in bacak bacak üstüne attığı sırada iç çamaşırı göründü
Yasmin Erbil'in gecelikli pozlarına yorum ve beğeni yağdı
Yasmin Erbil'in gecelikli pozlarına yorum ve beğeni yağdı
Zeynep Alkan kırmızı bikinisiyle sanal alemi salladı
Zeynep Alkan kırmızı bikinisiyle sanal alemi salladı
Merve Boluğur iç çamaşırsız mini elbisesiyle gündem oldu
Merve Boluğur iç çamaşırsız mini elbisesiyle gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin, saçlarını asker tıraşı kestirdiği fotoğrafı sosyal medyada trend oldu
Yıldız Tilbe'nin, saçlarını asker tıraşı kestirdiği fotoğrafı sosyal medyada trend oldu
Hercai dizi setinde korona-virüs paniği
Hercai dizi setinde korona-virüs paniği

Popüler Haberler

Emekli olan kişilere müjde! 1500 TL alabilme imkanına sahipler!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Günlük burç yorumları 5 Ekim 2020 Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Kanser hastaları malulen emeklilik şartları 2020
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2020 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Covid-19 ile mevsimsel alerjinin arasındaki fark nedir?
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası işe devam finansman desteği kampanyası
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Gs Club Brugge maçı saati ve canlı yayın kanalı
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank SMS ile en nasit kredi kartı borcu erteleme işlemi
32 Günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Güncel gümüş fiyatları 4 Ekim 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ekim 2020 Pazar
Altın ne kadar oldu? 4 Ekim 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 4 Ekim 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Asgari ücret ile çalışan kişilere zam müjdesi geldi! Asgari ücret ne kadar oldu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.