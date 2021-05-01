Çıkardığı şarkılarla müzik severlerin gönlünde taht kuran ve müzik dünyasının en önemli şarkıları arasında yer alan Ebru Yaşar’ın kim olduğu merak ediliyor. Ebru Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Ebru Yaşar Kimdir?

Ebru Yaşar, 1 Mayısıs cumartesi akşamı’a konuk oluyor. Vatandaşlarımız Ebru Yaşar’ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Ebru Yaşar, ağrılı memur ve Kürt kökenli bir ailenin çocuğudur. Kendisi 8 Ağustos 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Liseyi burada okudu. Sonrasında İstanbul’a taşındı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünü bitirdi. 1995 yılına gelindiğinde ilk kez albüm çıkardı. Bu albümün adı Bu Sahilde adıyla piyasaya sürüldü. 1999 yılında ise Seni Anan Benim İçin Doğurmuş adlı şarkısını çıkardı. Bu şarkıda İbrahim Tatlıses’in desteğini aldı.

Sonrasında 2003 yılında Aşkımız Buraya Kadar adlı albümü piyasaya sürdü. Bu albümle birçok hiç şarkıya imzasını koydu. O dönemlerin en çok konuşulan sanatçıları arasındaydı. 2006 yılına gelindiğinde ise Yeşillenirim adlı albümüyle yine şöhreti yakaladı.2011 yılında Delidir adlı albümüyle piyasalara geri döndü. Son olarak 2017 yılında Haddinden Fazla adlı albümü çıkardı.