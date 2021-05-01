İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Ebru Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Müzik dünyasının en önemli şarkıcıları arasında yer alan Ebru Yaşar’ın kim olduğu merak ediliyor. Ebru Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları internet üzerinden aranmaya başlandı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:35
Ebru Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

Çıkardığı şarkılarla müzik severlerin gönlünde taht kuran ve müzik dünyasının en önemli şarkıları arasında yer alan Ebru Yaşar’ın kim olduğu merak ediliyor. Ebru Yaşar kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtları belli oldu.

Ebru Yaşar, 1 Mayısıs cumartesi akşamı İbo Show’a konuk oluyor. Vatandaşlarımız Ebru Yaşar’ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Ebru Yaşar Kimdir?

Ebru Yaşar, ağrılı memur ve Kürt kökenli bir ailenin çocuğudur. Kendisi 8 Ağustos 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Liseyi burada okudu. Sonrasında İstanbul’a taşındı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünü bitirdi. 1995 yılına gelindiğinde ilk kez albüm çıkardı. Bu albümün adı Bu Sahilde adıyla piyasaya sürüldü. 1999 yılında ise Seni Anan Benim İçin Doğurmuş adlı şarkısını çıkardı. Bu şarkıda İbrahim Tatlıses’in desteğini aldı.

Sonrasında 2003 yılında Aşkımız Buraya Kadar adlı albümü piyasaya sürdü. Bu albümle birçok hiç şarkıya imzasını koydu. O dönemlerin en çok konuşulan sanatçıları arasındaydı. 2006 yılına gelindiğinde ise Yeşillenirim adlı albümüyle yine şöhreti yakaladı.2011 yılında Delidir adlı albümüyle piyasalara geri döndü. Son olarak 2017 yılında Haddinden Fazla adlı albümü çıkardı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ebru YaşarIbo Show
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen iyileşiyor mu?
Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen iyileşiyor mu?
Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar
Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar
Yılmaz Erdoğan'a olay tehdit!
Yılmaz Erdoğan'a olay tehdit!
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
Akıncı dizisinde Güneş karakterine Hira Koyuncuoğlu hayat veriyor
Akıncı dizisinde Güneş karakterine Hira Koyuncuoğlu hayat veriyor
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?

Popüler Haberler

Gönül Dağı 27.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Sergen Yalçın: Göreceğiz cumartesi ne olacağını
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk canlı izle! Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm tek parça izle! 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm
Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz TV Derin Futbol yayın saati
N'Koudou sakatlandı mı? NKoudou sakatlığı ne?
Beşiktaş'lı Rıdvan Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Dacia yeni logosu nasıl? Dacia yeni logosu tanıtıldı
Gönül Dağı 26. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm kesintisiz izle
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Akrep dizisindeki Hizmetçi karakteri Kimdir? Demet Gül dizideki rolü ve hayatı
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kuzey Yıldızı Sefer öldü mü, diziden ayrıldı mı? Toygan Avanoğlu diziden neden ayrıldı?
Savaşçı yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
1 Mayısıs corona virüsü tablosu açıklandı.
ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor?
1500 TL ödeme yapılacak!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.