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Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan kaç yaşında, neden öldü? Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan ve vefatının birinci yılı olan Pars Tan anılıyor. Ebru Şallı'nın minik oğlu Pars Tan kaç yaşında ve neden öldü soruları gündeme tekrar geldi. Annesi Ebru Şallı'dan duygulandıran Pars paylaşımları

16 Nisan 2021 Cuma 14:39
Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan kaç yaşında, neden öldü? Ebru Şallı'dan Pars paylaşımları
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Ebru Şallı’nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen minik oğlu Pars’ın bugün aramızdan ayrılışının birinci yılı. Sosyal medya hesabından yaptığı anma paylaşımlarıyla Şallı herkesi duygulandırdı. Vefatının birinci yılında Pars Tan, hangi hastalıktan dolayı vefat eti soruları tekrar gündem oldu.

Pars Tan neden vefat etti? Hasatlığı neydi? Kaç yaşında vefat etti?

Eski manken Ebru Şallı’nın Harun Tan ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 3 yıl önce Pars Tan kemik ağrıları ve halsizlikten dolayı doktora götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu minik Pars’ın lenfoma kanseri olduğu hekimler tarafından onaylandı. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından ne yazık ki Pars Tan geçtiğimiz yıl 16 Nisan tarihinde aramızdan ayrıldı. Minik Pars’ın ölümüyle başta annesi Ebru Şallı ve babası Harun Tan olmak üzere herkes derin bir üzüntü yaşadı. Ebru Şallı oğlunun ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla herkesin yüreklerini dağladı.

Minik Pars Kilyos Mezarlığı’na defnedildikten sonra mezar taşına yazılan “Ponçik sen hep benimlesin” yazısı ile yüreklerde derin bir acı bıraktı. Henüz 9 yaşındayken aramızdan ayrılan Pars için Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Lenfoma Kanseri nedir?

Lenfosit adı verilen dokularda meydana gelen kanser türüne lenfoma kanseri denir. Lenfoma bağışıklık sisteminin bir parçası olan beyaz kan hücrelerine verilen addır. Lenfomada, lenf nodlarında, lenf damarlarında ve vücudun diğer organlarında anormal sayıda lenfosit meydana gelir.

Lenfoma vücudun mikroplarla savaşma ağı olan lenfatik sistemin kanseridir. Lenfatik sistem lenf nodlarını (lenf bezlerini), dalağı, timus bezini ve kemik iliğini kapsar. Lenfoma tüm bunları ve vücuttaki diğer organları etkileyebilir.



Son Güncelleme: 16.04.2021 14:39
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Ebru şallıPars TanLenfoma
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