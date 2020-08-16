Ebru Şallı'dan Eşi Uğur Akkuş için Doğum Günü Paylaşımı

Ebru Şallı geçen sen evlendiği Uğur Akkuş’un doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı. Eşi ve çocukları ile tatilin keyfini çıkan Şallı, tatilde ailesi ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflara İyi ki doğdun notunu ekleyen Ebru Şallı, kocası Uğur Akkuş’un doğum gününü kutladı.

Son günlerde zor dönemler yaşayan Ebru Şallı, nisan ayında oğlu Pars’ı kaybetmişti. O günden itibaren zor bir dönem atlatan Şallı, Bodrum’da eşi ve çocukları ile tatile çıkarak kafasını dağıtıyor.

Bodrum’da tatilin tadını çıkaran ve tatilden görüntüler paylaşan Ebru Şallı’ya binlerce beğeni yağdı. Fotoğraflarına çokça yorum yapılan Şallı, eleştirilerin de odak noktası oldu. Oğlu Pars’ı kaybettikten sonra yaptığı paylaşımlara dikkat çeken takipçiler, bu davranışın yanlış olduğunu Şallı’ya iletti. Konu hakkında tutumunun yanlış olmadığını savunan Ebru Şallı, kimseye hesap vermek zorunda olmadığını açıkladı.

Evladını rant olarak kullanıyor yorumlarına dayanamayan güzel manken, bu yorumu yapan kişileri Allaha havale ettiğini belirtti.