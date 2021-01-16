Ebru Şallı tatile doymuyor!

Eski manken Ebru Şallı doğum gününe tatilde girdi. Bu sene 44. Yaş gününü kutlayan Ebru Şallı tatil için gittiği Kapadokya’dan sonra soluğu yurtdışında almıştı. Los Angeles'a giden çift daha sonra oradan Miami'ye geçmişti. ABD tatilinden sonra tatile doymayan çift rotalarını Meksika Tulum'a çevirdi.

Son zamanlarda oldukça popüler olan tatil yerinde Ebru Şallı yeni yaşını karşıladı. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Keyifli anlarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen çift adeta aşk tazeledi. Romantik anlarını tüm sevenleriyle paylaştılar.Çiftin paylaşımları binlerce beğeni alırken yorumlar eksik olmadı.