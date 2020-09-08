Ebru Şallı, oğlunun vefatı ardından ilk kez konuştu

Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars’ı lenfoma hastalığından hayatını kaybeden eski manken Ebru Şallı, acı günlerinin ardından ilk kez konuştu. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Şallı, eşiyle tatile çıkmasının ardından paylaşımlar yapmış ve takipçileri tarafından çok eleştirilmişti.

‘’Beni bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez’’

Uzun bir aradan sonra Demet Akalın ile Alişan’ın sabah programına röportaj veren Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra geçirdiği zor günleri anlattı. Şallı, oğluna hastalık sürecinde ilik bağışında bulunduğunu paylaşırken zor anlar yaşadı. Yaşam tarzı nedeniyle takipçilerinden aldığı tepkilere sinirlenen eski manken şu sözleri kullandı: ‘’İnsanlardan anlayış ve destek bekliyorum. Yaşanan çok kötü bir şey ve bunu yaşayan anne babalara destek olmalıyız, Allah kimseye yaşatmasın. Beni bu saatten sonra kimse kızdırıp üzemez’’ dedi.

Ebru Şallı, röportajı sırasında gözyaşlarını tutamazken Demet Akalın ve Alişan da duygusal anlar yaşadı.