Ebru Şallı eşini programına davet etti! Uğur Akkuş’tan şaşırtan itiraflarda bulundu

2019 senesinde Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Youtube kanalında samimi itiraflarda bulundu. İlişkileri boyunca zor günler atlatan ikili tanışma hikayelerine değindi. Ebru Şallı’nın sunmuş olduğu Youtube programına eşi Uğur Akkuş’u davet eti. Kısa süre önce oğlunu kaybeden acılı anne eşinin desteği ile toparlandığını her seferinde açıklarken çift zor zamanlar yaşamasına rağmen aşk dolu baktıkları görüldü. İzleyiciler birçok güzel yorum yaparken çok yakışıyorsunuz, çok güzelsiniz gibi yorumlar görüldü. Türkiye'de pilates denilince akla gelen ilk isim olan Ebru Şallı, yine yaptığı spor sayesinde eşi ile tanıştığını açıkladı.

Çok yoğun iş seyahatlerine gittiğini açıklayan Akkuş, Ebru’nun da katıldığını söyledi. Herkesin kendilerini tatilde sandıklarını anlatan iş insanı Akkuş, iş için gittiklerini söyledi. Yurtdışında şirketlerinin bulunduğunu söyledi ve bu zamana kadar 67 ülke gezdiğini söyledi.





Suudi Arabasistan’ın Riyad çölünde Ebru Şallı’nın sesini duyduğunu açıkladı. ‘nefes al, nefes ver’ sesini duyduğunu söyleyen Akkuş: “Gerçekten çöldeydim ama oraya büyük bir otel yapmışlardı iş toplantısındaydım. O otelin spor salonuna indim. Koşu bandındayken bir kadın gördüm pilates yapıyor ama bir yerden de Türkçe konuşuyor birisi… Kadının Türk olduğunu düşündüm yanına gidip ‘Türk müsünüz’ diye sordum. Arap olduğunu öğrendim. Bana ekranı gösterip ‘bu Ebru Şallı çok ünlü Türk sporcu’ dedi.

“Hiç bakmadım bile yüzüne!”

İntenette Ebru Şallı’yı aratan Akkuş, birçok iş ile uğraştığını öğrendiğini ve ürünlerini bir çatı altında toplamak için teklifte bulunduğunu açıkladı. İlk menajeri ile görüştüğünü 2 ay sonra Şallı ile buluştuğunu açıkladı.

Programda tanışma hikayelerini anlatan iş insanı Ebru Şallı’yı ilk gördüğü zamanı şöyle anlattı. Akkuş: “Ofise geldi tınaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi hiç bakmadım bile yüzüne! Dedim ‘bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız’ diye düşündüm. Tanıştıkça ne kadar çok iş odaklı olduğunu gördüm.” dedi.

Kader ile bir araya geldiklerini anlatan iş insanı ilk başta hiç evlilik düşünmediklerini sadece birbirlerine aşık olduğuna değindi.