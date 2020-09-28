Ebru Şallı: Bu nasıl sürpriz Uğur'um!

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin birinci yıllarını tamamlayan çiftten Ebru Şallı, yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, evlilik yıldönümlerini Bodrum’da kutladı. Nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Şallı’nın her zaman yanında olan eşi Uğur Akkuş, eşine deniz kenarında güzel bir sürpriz hazırladı.

Ebru Şallı, evlilik yıldönümleri için yaptığı paylaşıma şu notu ekledi:

‘’Hayata şükrederek başlamak istiyorum. Yaşadığım her şeye şükrediyorum. Dünyanın en iyi kalpli erkeği, en çalışkan, en üretken, en sevgi dolu, en yardımsever, en aşık ve sevgili, en vicdanlı, en iyi babası, ponçiğimin Uğuristan’ı… Yol arkadaşım, eşim, ağladığım, güldüğüm, her şeyim benim… Seni çok seviyorum. Sana sadece bir gün değil, sonsuza kadar ‘Evet’… Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm. Sen hep gül ve gözlerin çizgi olsun.’’

Şallı, eşinin hazırladığı sürprizleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte o fotoğraflar…