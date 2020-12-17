Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk haykırışı' gündem oldu

Yaz aylarının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Ebru Şahin ve Cedi Osman birlikteliği hız kesmeden devam ederken çiftin mutluluk pozları da arka arkaya geliyor.

Bir kaç ay önce Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin'i dizi setinde ziyaret eden ünlü basketbol oyuncusu Cedi Osman, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla aşkını herkese haykırmıştı. Son olarak Ebru Şahin'de sevgilisi ile geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme gelirken çiftin verdikleri aşk pozu hayranlarının yoğun ilgisine neden oldu.

İşlerinden dolayı ara ara görüşmek zorunda kalan iki sevgili sosyal medya paylaşımlarıyla hasret giderirken güzel oyuncu Ebru Şahin, NBA’de oynayan basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Oyuncu paylaşımının altına 'ruh eşim' notunu düşerken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Herca'nin dizsinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'ın büyük beğeni toplayan aşk pozları..