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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan sevindiren haber! 25 Haziran için gün sayıyorlar

ATVde yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers'te oynayan Cedi Osman'dan sevenlerini sevindiren bir haber geldi. Evlilik kararı alan çiftin yakın çevresine göre Ebru ve Osman 25 Haziran'da nişanlanacaklar.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:34
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan sevindiren haber! 25 Haziran için gün sayıyorlar
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ATV ekranlarının 3 sezondur yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat ceren güzel oyuncu Ebru Şahin bir süredir  NBA'de Cleveland Cavaliers'te forma giyen Cedi Osman'la birlikte. Aşkları dillere destan olan ve en çok birbirine yakışan çiftler arasında gösterilen Ebru ve Osman'ın evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Bu günlerde Maldivler'de tatil yapan Ebru ve Osman'ın yakın çevresine göre, çiftin 25 Haziran'da nişanlanacakları öğrenilirken, çiftin önümüzdeki yıl Eylül ayında da nikah masasına oturacakları konuşuluyor.

Oynadığı dizinin final yapması sonrası soluğu sevgilisi Cedi Osman'ın yanında alan güzel oyuncu Ebru Şahin sevgilisiyle evlilik planları da yapmaya başladı. 27 yaşındaki Şahin ile Cedi Osman Maldivler'den paylaştıkları romantik aşk tatili pozları sosyal medyada beğeni rekorları kırarken ikilinin yakın çevresi çiftin 25 Haziran'da Çeşme'de ailelerin katılacağı küçük bir törenle nişanlanacaklarını söylüyorlar. Pandemi nedeniyle düğünlerini 2022 yılına bırakan çiftin Eylül ayında nikah masasına oturakları konuşuluyor.

Diğer taraftan güzel oyuncu Ebru Şahin'in ABD'de bulunan sevgilisinin yanında kalmak için gelen tüm yeni proje tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 24.05.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞahinCedi OsmanEvlilik KararıNişan Tarihi
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