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Ebru Şahin kim? Ebru Şahin kaç yaşında?

Hercai dizi ile adını duyuran Ebru Şahin’in kim olduğu fazlasıyla merak ediliyor. Ünü oyuncu hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiriyor. Peki Ebru Şahin kim, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:56
Ebru Şahin kim? Ebru Şahin kaç yaşında?
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Hercai isimli dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile adını duyuran Ebru Şahin, son dönemlerinin tercih edilen oyuncularından biri. Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkat çeken Şahin’in kim olduğu da fazlasıyla merak ediliyor.

Ebru Şahin kim?

18 Mayısıs 1994 doğumlu olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Oyuncu buradan mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

İlk oyunculuğunu 2016 senesinde Kan Parası isimli filmde yapmış, ardından Babam filmi ile Savaşçı isimli dizide oynamıştır.

Şuanda da ATV’de yayınlanan Hercai isimli dizide Reyyan karakterini canlandırıyor.

Ebru Şahin’in yer aldığı yapımlar

Hercai / Reyyan karakteri – 2019

Yasak Elma / Hira karakteri – 2018

İstanbullu Gelin / Burcu karakteri – 2017

Savaşçı / Didem karakteri – 2017

Babam / Nilüfer karakteri – 2017

Kan Parası - 2016



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:56
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