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Ebru Polat'ın dekolteli pozuna kadın takipçisinden tepki geldi! Ebru Polat'ın cevabı ise gecikmedi!

İddialı paylaşımları ile gündemden düşmeyen Ebru Polat dekolteli pozu ile kendisine ait markanın ürünlerinin tanıtımını yaptı. Dekoltesi ile ilgili bir kadın takipçisinden gelen yoruma serzenişte bulunan Polat, açtı ağzını yumdu gözünü.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:03
Ebru Polat'ın dekolteli pozuna kadın takipçisinden tepki geldi! Ebru Polat'ın cevabı ise gecikmedi!
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Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerinde Ebru Polat gündemden düşmüyor. Kendisine ait olan markanın tanıtımını yapan Ebru Polat dekolteli pozu ile gündem oldu. Bir kadın takipçisinden Polat hakkında gelen yorumda, "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali" ifadeleri kullanıldı.

'Erkeklerden çekiyoruz'

Bu yorumun altında kalmak istemeyen Polat, kendisini tutamadı. Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumuna karşılık olarak "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz" şeklinde tepkide bulundu.



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:03
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EbruPolatDekolteTakipçi
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