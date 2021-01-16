Ebru Polat’ın banka hesabı çalındı! Paraları kayboldu

Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan ve gündemden düşmeyen ünlü şarkıcısosyal medya hesabından duyuru yaptı.da duran paralarının buhar olup uçtuğunu dile getiren şarkıcı ilgili bankayı arayarak hesap sordu. Bir türlü banka çalışanlara ulaşamayan ve sinir krizi geçiren Polat: “Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti.

Daha sonra bir magazin kanalına açıklamalarda bulunan sanatçı sorunun halledildiğini ve çok sevindiğini belirtti.