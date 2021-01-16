Ebru Polat’ın banka hesabı çalındı! Paraları kayboldu

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan ve gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat
sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Banka
da duran paralarının buhar olup uçtuğunu dile getiren şarkıcı ilgili bankayı arayarak hesap sordu. Bir türlü banka çalışanlara ulaşamayan ve sinir krizi geçiren Polat: “Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti.
Daha sonra bir magazin kanalına açıklamalarda bulunan sanatçı sorunun halledildiğini ve çok sevindiğini belirtti.
Son Güncelleme: 16.01.2021 14:24
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