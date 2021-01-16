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Ebru Polat’ın banka hesabı çalındı! Paraları kayboldu

Ünlü sanatçı banka hesabında duran paralarının kaybolduğunu söyledi. İlgili bankayı arayarak şikâyette bulunan şarkıcı banka sahiplerinden hesap sordu. Acil ulaşın bana diyen sanatçı isyan etti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
Ebru Polat’ın banka hesabı çalındı! Paraları kayboldu
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Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan ve gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu dile getiren şarkıcı ilgili bankayı arayarak hesap sordu.  Bir türlü banka çalışanlara ulaşamayan ve sinir krizi geçiren Polat: “Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti.

 Daha sonra bir magazin kanalına açıklamalarda bulunan sanatçı sorunun halledildiğini ve çok sevindiğini belirtti.



Son Güncelleme: 16.01.2021 14:24
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Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatBanka
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