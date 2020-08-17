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Ebru Polat mayobikini paylaşım yaptı takipçilerine 'Sakin olun' dedi

Sanal alemde yaptığı iddialı paylaşımlar ile gündemden düşmeyen tanınan şarkıcı Ebru Polat son olarak yaptığı mayobikinili iddialı paylaşımı ile takipçilerini 'sakin olun' diye uyarmayı ihmal etmedi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 02:26
Ebru Polat mayobikini paylaşım yaptı takipçilerine 'Sakin olun' dedi
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Ünlü şarkıcı Ebru Polat sahnelerde olduğu kadar sanal alemde de aktif olarak yer alıyor.

39 yaşındaki güzel şarkıcı giydiği dekolteli kıyafetler ile verdiği iddialı pozları sanal alemde takipçileri ile paylaşmaya ve ününe ün katmaya devam ediyor.

Gerçek mesleği avukatlık olan güzel şarkıcı Polat'ın Instagramda yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.


Ünlü şarkıcı bu sefer yaptığı mayobikini paylaşım ile binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Ebru Polat'ın takipçilerini Sakin Olun diye uyarmayı ihmal etmediği mayobikinili cesur pozu



Son Güncelleme: 17.08.2020 02:26
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