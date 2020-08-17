Ebru Polat mayobikini paylaşım yaptı takipçilerine 'Sakin olun' dedi

Ünlü şarkıcı Ebru Polat sahnelerde olduğu kadar sanal alemde de aktif olarak yer alıyor.

39 yaşındaki güzel şarkıcı giydiği dekolteli kıyafetler ile verdiği iddialı pozları sanal alemde takipçileri ile paylaşmaya ve ününe ün katmaya devam ediyor.

Gerçek mesleği avukatlık olan güzel şarkıcı Polat'ın Instagramda yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü şarkıcı bu sefer yaptığı mayobikini paylaşım ile binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Ebru Polat'ın takipçilerini Sakin Olun diye uyarmayı ihmal etmediği mayobikinili cesur pozu