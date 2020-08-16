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Ebru Polat Instagram hesabından yaptığı mayokini paylaşımıyla gündem oldu

Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı mayokini paylaşımıyla binlerce yorum ve beğeni aldı. Polat yapılan yorumların üzerine ''Sakin olun. Sadece mayokini.'' notuyla yeni bir paylaşım yaptı.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:06
Ebru Polat Instagram hesabından yaptığı mayokini paylaşımıyla gündem oldu
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Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu. Takipçilerinin hem beğeni hem de yorum yağmuruna tuttuğu paylaşıma Polat açıklık getirdi. Giydiği şeyin mayokini olduğunu ve herkesin giydiğini söyleyen Polat, kısa süre önce de estetisyen olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.


Yeni saçlarıyla magazin gündeminde konuşulan Polat’ın yeni imajı da takipçilerinin beğenisini kazandı. Kendi kozmetik markasını oluşturan Polat, bir yılı aşkın süre boyunca eğitim alarak estetisyen olduğunu açıkladı.

Yeni mesleğini duyuran Polat yaptığı açıklamalarda başkasının adına güzellik merkezi açanları dolandırıcılıkla suçlayarak ‘’Utanın biraz emeksiz emek istiyorsun.’’ sözleriyle tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 16.08.2020 21:06
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Ebru Polat
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