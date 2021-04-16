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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!

11 yıl önce nikah masasına oturarak hayatını birleştirdiği Reza Zarrab'ın ihanetine uğrayan Ebru Gündeş, boşanma davası açtı.

16 Nisan 2021 Cuma 13:56
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab'la dünya evine girmiş ve 2011 yılında kızları Alara'yı kucağına almıştı. Güzel şarkıcı eşi tarafında ihanete uğradığını belirterek Zarrab'ın hayatında başka kadınlar olduğunu söyledi ve boşanma davası açtı.

Kızları Alara'nın dünyaya gelmesinde 2 yıl sonra 17 Aralık tarihinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Zarrab, 2014'te tahliye olmuştu. Çiftin evlilikleri bu süreç içerisinde sarsılmış ve toparlanması için birlikte tatil için Miami'ye gitmişlerdi. Reza Zarrab'ın havalimanına iner inmez gözaltına alınması evlilik birliğinin kırılma noktasına gelmesine neden oldu.

46 yaşındaki güzel şarkıcı Ebru Gündeş, evliliklerinin sarsıldığı eşinin hayatında başka kadınlar olduğunu söyleyerek 11 yıllık evliliğini bitirmek için Reza Zarrab'a boşanma davası açtı.

Bir süredir düşünen ve sonunda boşanma kararı alan Ebru Gündeş, Bodrum Aile Mahkemesi'ne dilekçesini verdi. Gündeş, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve boşanmak istediğini belirterek boşanma süreci sonunda kızı Alara'nın velayetinin kendisine verilmesini talep etti.



Son Güncelleme: 16.04.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
Ebru GündeşReza ZarrabBoşanma Davası
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