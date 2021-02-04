Ebru Destan'dan üvey baba isyanı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Ebru Destan’ın son zamanlarda üvey babası ile başı dertte.Üvey babası Kemal Uludağ tarafından sürekli ilgisizlik ile suçlanan Destan hakkında çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.Üvey baba Uçankuş programında bu açıklamaları yapmıştı.Destan’ın babası hakkında taciz ve sözlediği hakaretler asla bitmiyor dedi.Destan’ın 20 sene önce üvey babası olduğunu söyleyen Uludağ kızının kendisiyle görüşmediğini dile getirdi.

Ebru Destan kimdir?

Destan programa yaptığı açıklamada,konuşan kişinin üvey babası olmadığını,30 sene annesi ile 1.5 yıl evli kaldığını ve kendisinin o zamanlar çocuk olduğunu dile getirdi.Aralarında bir bağın kesinlikle olmadığını savundu.Amacının kendisini küçük düşürmek ve zorla para talep etmek için böyle bir şey yaptığını anlattı.

24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi.Bir süre mankenlik yaptıntan sonra şarkıcılığa geçiş yapan Destan,ilk albümünü 2005 senesinde Tokat isimli çıkış parçası ile yapmıştır.2011 yılında Mete Okay ile evlenen Ebru Destan’ın 2 oğlu buılunuyor.2017 yılında ise Cennet’in Gözyaşları adlı dizide Özlem karakterine hayat vermiştir.