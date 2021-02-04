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Ebru Destan'dan üvey baba isyanı

Üvey babası olduğunu dile getiren Kemal Uludağ ünlü sanatçıyı vefasızlık ile suçladı

04 Şubat 2021 Perşembe 16:08
Ebru Destan'dan üvey baba isyanı
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Ebru Destan’ın son zamanlarda üvey babası ile başı dertte.Üvey babası Kemal Uludağ tarafından sürekli ilgisizlik ile suçlanan Destan hakkında çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.Üvey baba Uçankuş programında bu açıklamaları yapmıştı.Destan’ın babası hakkında taciz ve sözlediği hakaretler asla bitmiyor dedi.Destan’ın 20 sene önce üvey babası olduğunu söyleyen Uludağ kızının kendisiyle görüşmediğini dile getirdi.

Destan programa yaptığı açıklamada,konuşan kişinin üvey babası olmadığını,30 sene annesi ile 1.5 yıl evli kaldığını ve kendisinin o zamanlar çocuk olduğunu dile getirdi.Aralarında bir bağın kesinlikle olmadığını savundu.Amacının kendisini küçük düşürmek ve zorla para talep etmek için böyle bir şey yaptığını anlattı.

Ebru Destan kimdir?

24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi.Bir süre mankenlik yaptıntan sonra şarkıcılığa geçiş yapan Destan,ilk albümünü 2005 senesinde Tokat isimli çıkış parçası ile yapmıştır.2011 yılında Mete Okay ile evlenen Ebru Destan’ın 2 oğlu buılunuyor.2017 yılında ise Cennet’in Gözyaşları adlı dizide Özlem karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:19
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Anahtar Kelimeler:
Ebru DestanKemal UludağÜvey Baba
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